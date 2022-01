Wesley Koolhof heeft het eerste tennistoernooi van 2022 gewonnen. De 32-jarige dubbelspecialist schreef zondag samen met de Brit Neal Skupski het toernooi van Melbourne op zijn naam.

Koolhof en Skupski waren in de finale met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan.

Voor Koolhof, de nummer 21 van de wereld, is het de achtste titel uit zijn loopbaan. Hij pakte al twee keer eerder een titel in het Australische hardcourtseizoen. Vijf jaar geleden was hij met Matwé Middelkoop de beste in Sydney en in 2019 zegevierde hij met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell in Brisbane.

Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Eind vorig jaar maakte Koolhof een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.