Rafael Nadal heeft zich zaterdag voor de finale van het ATP-toernooi in Melbourne geplaatst. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar was in de halve eindstrijd een maatje te groot voor Emil Ruusuvuori, de Finse nummer 95 van de wereld.

Na een partij van een kleine twee uur stond er 6-4 en 7-5 op het scorebord in het voordeel van Nadal, die zelf momenteel de zesde plaats op de ATP-ranglijst bezet. In beide sets gaf een late break de doorslag.

De 35-jarige Nadal had in Melbourne slechts twee overwinningen nodig om zich voor zijn eerste finale sinds mei 2021 te plaatsen. In de eerste ronde had hij een bye en in de kwartfinales trok de in vorm verkerende Tallon Griekspoor zich terug met een teenblessure.

In de eindstrijd staat Nadal tegenover Maxime Cressy. De Fransman, die 112e staat op de wereldranglijst, plaatste zich verrassend voor de finale door Grigor Dimitrov met 7-5 en 7-6 (9) te kloppen. Dimitrov had in de vorige ronde nog van Botic van de Zandschulp gewonnen.

Nadal maakt in Melbourne zijn rentree nadat hij maanden aan de kant had gestaan met een voetblessure. Hij bereidt zich net als de rest voor op de Australian Open, die op 17 januari begint.