De Tsjechische tennisster Renata Vorácová heeft de hoop om mee te doen aan de Australian Open definitief opgegeven. Ze verbleef net als Novak Djokovic in een quarantainehotel in Melbourne, maar heeft het land inmiddels vrijwillig verlaten.

Vorácová dacht net als Djokovic dat ze aan de Australian Open kon meedoen op basis van een medische vrijstelling, maar de douane vond haar bewijs voor die uitzonderingspositie eveneens onvoldoende.

De 38-jarige Vorácová reisde vorige maand al af naar Australië en mocht het land gewoon in. Pas donderdag kreeg ze te horen dat haar visum ongeldig is. De nummer 81 van de wereldranglijst in het dubbelspel zou inmiddels naar Dubai zijn vertrokken.

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat Vorácová Australië verlaten heeft. "Het was haar eigen beslissing, ze is niet het land uitgezet", meldde het ministerie, dat aangaf nog te wachten op een reactie van de Australische autoriteiten over de zaak.

Bij het quarantainehotel in Melbourne wordt dagelijks gedemonstreerd. Foto: EPA

'Alsof ik in een gevangenis zit'

Vorácová liet eerder op de dag, nog voor haar vertrek, weten de situatie in het quarantainehotel als zeer onprettig te ervaren. "Je moet je melden en alles wordt aan je toegewezen. Het voelt een beetje alsof je in een gevangenis zit."

"Het ergste was toen ze me vertelden dat mijn visum werd ingetrokken. Zelfs de advocaat die bij me was, zei dat al mijn documenten gewoon in orde waren", aldus de Tsjechische, die stelt dat ze zich wel wíl laten vaccineren, maar er na vorig seizoen geen tijd voor heeft gehad.

In tegenstelling tot Djokovic besloot Vorácová om geen rechtszaak aan te spannen. De zaak van Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, komt maandag voor de rechter in Melbourne.