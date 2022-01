Novak Djokovic is niet de enige tennisser die wordt vastgehouden in een quarantainehotel in Melbourne. Ook de Tsjechische Renata Vorácová werd bij aankomst in Australië staande gehouden en uiteindelijk naar het hotel gebracht. Ze heeft het zwaar.

Vorácová dacht net als Djokovic dat ze aan de Australian Open kon meedoen op basis van een medische vrijstelling, maar de douane vond haar bewijs voor die uitzonderingspositie eveneens onvoldoende.

"Ik kan niet zeggen dat ze gemeen tegen me waren, maar ik had niet verwacht dat het allemaal zo zou gaan. Het voelde alsof ik in een actiefilm zat", zegt de 38-jarige Vorácová in een interview met het Tsjechische idnes.cz.

De dubbelspeelster vindt dat ze erg beperkt wordt in haar vrijheid. Ze moet op haar kamer blijven met de ramen dicht. "Verschillende dingen zijn niet prettig. Je moet je melden en alles wordt aan je toegewezen. Het voelt een beetje alsof je in een gevangenis zit."

'Volgens mijn advocaten zijn mijn documenten in orde'

Vorácová verbaast zich erover dat ze er op het vliegveld werd uit gepikt. Ze was in de veronderstelling dat ze de medische vrijstelling kreeg omdat ze vlak voor Kerst hersteld was van het coronavirus.

"Het ergste was toen ze me vertelden dat mijn visum werd ingetrokken. Zelfs de advocaat die bij me was zei dat al mijn documenten gewoon in orde waren", aldus de Tsjechische, die stelt dat ze zich wel wíl laten vaccineren, maar er afgelopen jaar geen tijd voor had.

In tegenstelling tot Djokovic heeft Vorácová besloten om geen rechtszaak aan te spannen. Ze wacht op het moment dat ze naar huis kan. De zaak van Djokovic komt maandag voor de rechter in Melbourne.