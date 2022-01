Daniil Medvedev is er zaterdag niet in geslaagd om Rusland een plek in de finale van de ATP Cup te bezorgen. De nummer twee van de wereld moest met zijn land zijn meerdere erkennen in Canada, dat met 2-1 won.

Na een nederlaag van Roman Safiullin tegen de Canadees Denis Shapovalov had Medvedev het evenwicht nog hersteld namens de Russen door Félix Auger-Aliassime met 6-4 en 6-0 opzij te zetten.

Het betekende dat het aankwam op het dubbelspel, waarin Medvedev samen met Safiullin nog wel de eerste set pakte tegen Auger-Aliassime en Shapovalov. Ze moesten de zege echter alsnog aan de Canadezen laten: 6-4, 5-7 en 7-10.

Door de nederlaag zal de ATP Cup een andere winnaar krijgen dan vorig jaar, toen Rusland in de finale van het landentoernooi afrekende met Italië, dat tijdens de huidige editie al in de groepsfase bleef steken.

Canada staat zondag tegenover Spanje, dat vrijdag al de eindstrijd haalde door af te rekenen met Polen. De Spanjaarden stonden in 2020 al in de finale tijdens de eerste editie van de ATP Cup, die toen werd gewonnen door Servië.

De ATP Cup is een van de toernooien op Australische bodem in de aanloop naar de Australian Open, die op 17 januari begint. Spelers als Rafael Nadal en de veelbesproken Novak Djokovic kozen voor een andere route en zijn afwezig op het landentoernooi.