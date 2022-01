Novak Djokovic kreeg een medische vrijstelling voor de Australian Open, omdat hij op 16 december positief testte op het coronavirus. Dat blijkt zaterdag uit documenten van de advocaten die hem maandag bijstaan tijdens een rechtszaak in Melbourne.

Lang was onduidelijk waarom voor Djokovic precies een uitzondering werd gemaakt. Op basis van zijn recente besmetting keurden twee onafhankelijke panels van medische experts goed dat hij een vrijstelling en een visum kreeg van de toernooiorganisatie.

Volgens zijn advocaten had de nummer één van de wereld ook de toezegging van de Australische immigratiedienst dat hij het land binnen zou komen, maar bij aankomst in Australië kwam hij toch in de problemen.

De niet-gevaccineerde Djokovic werd lang ondervraagd op het vliegveld in Melbourne en zit sindsdien vast tussen asielzoekers in een quarantainehotel. Hij heeft volgens zijn advocaten vergeefs gevraagd of hij het hotel mag verlaten om te gaan trainen voor de Australian Open, die op 17 januari begint.

Djokovic is er titelverdediger. Hij kan het toernooi in Melbourne voor de tiende keer in zijn loopbaan op zijn naam schrijven en is bij een eindzege zeker van zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij alleen recordhouder zou zijn.

Als de veelbesproken Djokovic zijn rechtszaak maandag verliest, dan wordt hij zeer waarschijnlijk op het vliegtuig terug naar Servië gezet door de Australische autoriteiten.