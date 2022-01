Wesley Koolhof heeft zich zaterdag op het ATP-toernooi van Melbourne ten koste van Jean-Julien Rojer geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was hij in twee sets te sterk.

Het werd 6-2 en 6-4 voor Koolhof en Skupski tegen Rojer en zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador. De partij op het Australische hardcourt duurde iets meer dan een uur.

Koolhof en Rojer vormden vorig jaar nog een duo. Ze deden namens Nederland samen mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waar Rojer positief testte op het coronavirus. Na tegenvallende prestaties besloten ze al na een half jaar om voor 2022 een nieuwe dubbelpartner te zoeken.

De 32-jarige Koolhof en de even oude Skupski nemen het zondag in de eindstrijd op tegen de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan.

Bij winst viert Koolhof zijn achtste titel in het dubbelspel. De laatste daarvan pakte hij vorig jaar, toen hij samen met de Duitser Kevin Krawietz de beste was op het graveltoernooi van München.

Osaka trekt zich terug in Melbourne

In het vrouwenenkelspel in Melbourne trok Naomi Osaka zich terug voor haar halve finale tegen Veronika Kudermetova. De viervoudig Grand Slam-winnares wil rust nemen met het oog op de Australian Open.

"Mijn lichaam heeft het flink te verduren nu ik na mijn afwezigheid een paar intense partijen heb gespeeld. Ik probeer nu wat rust te pakken en zie jullie snel weer", schrijft de 24-jarige Osaka op sociale media.

De Japanse maakte in Melbourne haar rentree nadat ze sinds september aan de kant had gestaan. Ze zat er even helemaal doorheen na een seizoen waarin ze onthulde dat ze met mentale problemen kampte.