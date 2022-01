Novak Djokovic heeft vrijdag voor het eerst vanuit Melbourne van zich laten horen. De nummer één van de wereld zit in een quarantainehotel, omdat zijn visum door de Australische douane is afgewezen.

"Ik wil alle mensen van over de hele wereld bedanken voor hun continue steunbetuigingen. Ik voel de steun. Het wordt zeer gewaardeerd", schrijft Djokovic in een kort bericht op Instagram.

De 34-jarige Serviër reisde woensdag naar Melbourne om zich voor te bereiden op de Australian Open. Alleen gevaccineerde spelers mogen meedoen aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, maar de ongevaccineerde Djokovic kreeg een medische vrijstelling van deelstaat Victoria en de Australische tennisbond.

Bij aankomst in Melbourne werd de visumaanvraag van Djokovic desondanks afgekeurd, omdat hij de Australian Border Force (ABF) niet goed kon uitleggen waarom hij een medische vrijstelling verdient. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is in beroep gegaan en zit tot zijn zaak dient (maandag) in een quarantainehotel.

Foto: Getty Images

Djokovic wordt maandag mogelijk alsnog land uitgezet

Mocht Djokovic het hoger beroep verliezen, dan wordt hij alsnog het land uitgezet en kan hij niet meedoen aan de Australian Open. De Serviër won het toernooi in Melbourne al negen keer en is de titelverdediger. Hij hoopt in Melbourne zijn 21e Grand Slam-titel te veroveren en daarmee het met Roger Federer en Rafael Nadal gedeelde Grand Slam-record helemaal op zijn naam te krijgen.

Het afgewezen visum van Djokovic is het gesprek van de dag in Australië, waar hij niet op veel steun kan rekenen. Premier Scott Morrison benadrukte al dat niemand boven de regels staat en ook veel collega-tennissers, zoals Rafael Nadal, namen het niet voor hem op.

De vader van Djokovic en de president van Servië spreken ondertussen wel schande van de manier waarop de wereldtopper wordt behandeld. Buiten het quarantainehotel waar Djokovic zit, zijn er al dagen protesten. Niet alleen van fans overigens, maar ook van actievoerders die vinden dat de asielzoekers in het gebouw moeten worden vrijgelaten.