Botic van de Zandschulp is vrijdag op dramatische wijze een plek in de halve finales van het ATP-toernooi in Melbourne misgelopen. De Nederlander kreeg twee matchpoints tegen Grigor Dimitrov, maar trok in een thriller toch aan het kortste eind.

De zenuwslopende partij in de Rod Laver Arena duurde bijna drie uur: 7-6 (3), 0-6 en 5-7. Dimitrov kon voorkomen dat Van de Zandschulp voor de tweede keer in zijn loopbaan de halve finales van een ATP-toernooi zou bereiken. In het najaar van 2021 voegde hij zich bij de laatste vier in Sint-Petersburg.

De dertigjarige Dimitrov, de huidige nummer 28 van de wereld, stond eind 2017 nog op de derde plek van de wereldranglijst. De Bulgaar bereikte in zijn loopbaan onder meer de halve finales van de Australian Open, Wimbledon en de US Open.

Voor een plek in de finale wacht Dimitrov een krachtmeting met de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy, die de Spanjaard Jaume Munar met 7-6 (3) en 6-4 versloeg. Cressy is de nummer 122 van de wereld.

De winnaar van die partij speelt mogelijk tegen Rafael Nadal. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar bereikte vrijdag zonder te spelen de halve finales, doordat Tallon Griekspoor zich had afgemeld vanwege een voetblessure. Nadal moet eerst de Fin Emil Ruusuvuori zien te verslaan.

Van de Zandschulp wil in Australië laten zien dat zijn doorbraak van vorig seizoen geen toevalstreffer was. De Veenendaler, de huidige nummer 57 van de wereld, haalde in 2021 onder meer de kwartfinales van de US Open. Hij bereidt zich voor op de Australian Open, die op 17 januari van start gaat, en speelt volgende week nog een toernooi in Adelaide.

Grigor Dimitrov beschikte over de langste adem in zijn partij tegen Botic van de Zandschulp. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp geeft het weg na sterk begin

Van de Zandschulp en Dimitrov gaven elkaar in de eerste set al weinig cadeau, op ieder een break na. Van de Zandschulp, die zijn Bulgaarse opponent regelmatig verraste met dropshots, bood uitstekend partij tegen de voormalige nummer drie van de wereld en sleepte er een tiebreak uit. Bij zijn eerste setpoint op 6-5 sloeg hij direct toe dankzij een door hem afgedwongen fout van Dimitrov.

In het tweede bedrijf was alles anders. Een zichtbaar getergde Dimitrov begon gretig aan de set, wat in de eerste game direct tot een break leidde. Van de Zandschulp kon het tempo niet bijbenen en werd opeens omvergeblazen door Dimitrov. De Veenendaler, die onder zijn niveau speelde, werd nog eens twee keer gebroken en keek machteloos toe hoe de Bulgaar de set met 6-0 binnenhaalde.

In de beslissende derde set wist Van de Zandschulp zich toch te herpakken. De kopman van het Nederlandse tennis haalde zijn eerste twee servicegames zonder veel problemen binnen, plaatste door een onnodige fout van Dimitrov op 3-2 eindelijk weer eens een break en liep overtuigend uit naar een 5-2-voorsprong.

Van de Zandschulp stevende af op de zege toen hij op 5-3 twee matchpoints kreeg, maar Dimitrov hield wonder boven wonder stand en sloeg even later bij zijn eerste breakpoint genadeloos toe. Op 5-5, een bijzonder lange game van bijna twintig minuten met negen keer een deuce, sloeg Van de Zandschulp vier breakpoints weg, maar Dimitrov verzilverde zijn vijfde kans wél.

Een geërgerde Van de Zandschulp - die van de umpire vlak voor de beslissende break een eerste service moest inleveren vanwege het voor de tweede keer overschrijden van de schotklok - dwong ondanks de penibele situatie op 5-6 nog twee breakpoints af. Die verzuimde hij te benutten, waarna Dimitrov bij zijn eerste matchpoint wel direct toesloeg en de Nederlander uitschakelde.