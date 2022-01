De Australische overheid weerspreekt de suggestie dat Novak Djokovic gevangen wordt gehouden. De Serviër zit met asielzoekers in een hotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen het besluit van de autoriteiten om hem niet toe te laten tot het land.

"Meneer Djokovic wordt niet gevangen gehouden, hij is vrij om het land te verlaten als hij dat wil", zegt minister Karen Andrews van Binnenlandse Zaken. "Onze douane zal dat dan faciliteren."

Djokovic arriveerde woensdag in Melbourne, waar hij wil meedoen aan de Australian Open. De nummer één van de wereld werd op het vliegveld tegengehouden, omdat zijn visum niet in orde zou zijn. Hij kon volgens de autoriteiten niet aantonen dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om zonder vaccinatie het land binnen te mogen komen.

Australië wil de twintigvoudig Grand Slam-winnaar daarom het land uitzetten. Djokovic spande een rechtszaak aan, die maandag dient. Volgens zijn familie wordt hij gevangengehouden in een quarantainehotel, maar Andrews weerspreekt die bewering.

"We behandelen Djokovic net als ieder ander in deze situatie. Iedereen die ons land binnenkomt, moet aan de eisen voldoen. Dat betekent dat je moet aantonen dat je tegen COVID-19 gevaccineerd bent", zegt ze.

"En als je dat niet kan laten zien, moet je aantonen dat je vanwege medische redenen niet gevaccineerd kan worden. Die informatie kon Djokovic niet tonen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om dit te regelen."

Kyrgios: 'Australië pakt deze situatie slecht aan'

Tennisser Nick Kyrgios vindt dat zijn land de zaak-Djokovic verkeerd aanpakt. "Kijk, ik geloof echt in actie ondernemen. Ik ben gevaccineerd vanwege anderen en voor de gezondheid van mijn moeder", schrijft de Australiër op Twitter.

"Maar hoe wij de situatie van Novak aanpakken is slecht, heel slecht. Kijk wat het allemaal losmaakt. Dit gaat over een van onze grootste kampioenen, maar uiteindelijk is ook hij een mens. Dit kan zo niet."

Djokovic' vader Srdjan Djokovic sprak donderdag nog ferme taal over de situatie van zijn zoon. "Ze willen hem kruisigen en hem iets aandoen, net als bij Jezus", zei hij, om vervolgens in tegenstelling tot minister Andrews te beweren dat de toptennisser wél gevangen wordt gehouden in Melbourne.

Volgens Andrews zijn naast Djokovic overigens nog twee tennissers met een medische vrijstelling aangekomen in Melbourne. Ze laat uitzoeken of zij wél over de benodigde bewijzen beschikken.