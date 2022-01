Ashleigh Barty heeft vrijdag haar vorm getoond in de aanloop naar de Australian Open door op het WTA-toernooi van Adelaide overtuigend de laatste vier te bereiken. De nummer één van de wereld versloeg de Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets. In Melbourne voegde Naomi Osaka zich bij de laatste vier.

Na een partij van ruim een uur stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord voor Barty, die in Kenin de mondiale nummer twaalf trof. De Australische was haar seizoen in Adelaide na een bye in de eerste ronde gestart met een zege op de zeventienjarige Coco Gauff.

Barty serveerde bijzonder sterk. Ze sloeg zeventien aces en won op haar eerste service bijna alle punten. Kenin kreeg in ruim een uur tijd geen enkele breakkans. De Amerikaanse, in 2020 winnares van de Australian Open en finaliste op Roland Garros, moest zelf in beide sets een keer haar service inleveren.

In de halve finales staat de 25-jarige Barty, die op de Australian Open nooit voorbij de kwartfinales kwam, tegenover de winnaar van de partij tussen Grand Slam-winnaars Victoria Azarenka en Iga Swiatek.

Ashleigh Barty staat in de halve finales van het WTA-toernooi in Adelaide. Foto: Getty Images

Osaka kan dankzij sterk begin verder

In Melbourne bereikte Osaka zonder veel problemen de halve finales. De Japanse rekende in een uur en een kwartier af met Andrea Petkovic: 6-1 en 7-5. De eerste set had ze binnen een half uur binnen.

Osaka speelt in Melbourne haar eerste toernooi sinds de US Open, waar ze in de derde ronde werd uitgeschakeld door verliezend finalist Leylah Fernandez. De viervoudig Grand Slam-winnares nam daarna een pauze. In de halve finales van het WTA-toernooi neemt ze het op tegen de Russin Veronika Kudermetova.

Eerder op vrijdag voegde Simona Halep zich al bij de laatste vier. De tweevoudig Grand Slam-winnares had wel ruim 2,5 uur nodig om Viktorija Golubic te verslaan: 6-2, 5-7 en 6-4. De Zwitserse won een ronde eerder van de Nederlandse qualifier Lesley Pattinama-Kerkhove.

Alle spelers bereiden zich in Australië voor op de Australian Open. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 17 januari.