Tallon Griekspoor heeft zich vrijdag afgemeld voor het duel met de als eerste geplaatste Rafael Nadal in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne. De Nederlander heeft een voetblessure.

Zijn afmelding is een flinke tegenvaller voor Griekspoor, die voor het eerst in zijn carrière tegenover twintigvoudig Grand Slam-winnaar Nadal zou staan. Hij had bovendien voor het eerst de kwartfinales van een ATP-toernooi gehaald.

"Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Helaas moet ik me afmelden met een voetblessure", meldt de 25-jarige Griekspoor op Twitter. "Ik doe er alles aan om over tien dagen fit te zijn voor de Australian Open."

De geboren Haarlemmer had de kwartfinales in Melbourne donderdag bereikt door in drie sets af te rekenen met de Australiër Alexei Popyrin. Het was al zijn 28e overwinning op rij.

Dankzij die indrukwekkende reeks, die in september vorig jaar na een nederlaag tegen Novak Djokovic op de US Open begon, schreef Griekspoor vijf challengertoernooien op zijn naam. Hij is inmiddels de nummer 65 van de wereld.

Griekspoor zou Nadal treffen in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan van de Australian Open, die op 17 januari begint. Nadal staat nu in de halve finales tegenover Emil Ruusuvuori, de Finse nummer 95 van de wereld. Botic van de Zandschulp strijdt vrijdag met Grigor Dimitrov om een plek bij de laatste vier.