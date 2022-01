Srdjan Djokovic, de vader van Novak Djokovic, heeft de behandeling van zijn zoon in Australië vergeleken met het lot van Jezus Christus. De Servische toptennisser werd woensdag de toegang tot Australië ontzegd omdat zijn medische vrijstelling van een coronavaccinatie onvoldoende onderbouwd was.

"Jezus werd gekruisigd en er werd hem van alles aangedaan", zei Srdjan Djokovic donderdag op een persconferentie in Belgrado. "Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons. Nu proberen ze Novak op dezelfde manier te kruisigen en hem iets aan te doen."

Novak Djokovic bevindt zich momenteel in een quarantainehotel in Melbourne. De nummer één van de wereld landde woensdagavond in de Australische stad nadat hij een medische vrijstelling had ontvangen, maar hij kwam de douane niet door. Zijn bewijs voor de medische vrijstelling bleek onvoldoende, waardoor hij Australië niet in mocht.

De 34-jarige Djokovic werd urenlang ondervraagd in een kamer op het vliegveld. Zeven uur na aankomst werd de visumaanvraag definitief afgewezen, waardoor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar zijn titel op de Australian Open hoogstwaarschijnlijk niet kan verdedigen.

Srdjan Djokovic sprak de Servische fans ook toe met een megafoon. Foto: Getty Images

'Hij zit in een gevangenis'

Volgens Srdjan Djokovic zit zijn zoon in Australië in een "gevangenis". "Behalve zijn telefoon werd hem alles afgenomen. Hij kan zich niet omkleden of wassen. Hij vecht niet alleen voor Servië, maar voor heel de Balkan. Hij strijdt voor de vrijheid van meningsuiting."

Hij noemde zijn zoon ook een "vrijheidsstrijder". "Novak is Servië en Servië is Novak. Hij zal strijden zoals wij Serviërs dat altijd doen. Hij is het licht aan het einde van de tunnel voor een wereld van vrijheid. Niet enkel het westen, maar zeven miljard mensen vormen de aarde."

In Australië geldt een vaccinatieplicht voor inreizigers, waardoor het lange tijd de vraag was of Djokovic zou meedoen aan de Australian Open. Hij liet telkens in het midden of hij zich had laten vaccineren en noemde zijn vaccinatiestatus een "privézaak", waardoor het erop leek dat hij niet is ingeënt.

Djokovic heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen in een poging in Melbourne te blijven en mee te doen aan de Australian Open. Die zaak dient maandag. Het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat op 17 januari van start.

