Tallon Griekspoor denkt niet dat Novak Djokovic recht heeft op een medische uitzondering om deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Volgens de Nederlander moet de nummer één van de wereld de consequenties ondervinden van het niet kunnen tonen van een vaccinatiebewijs.

"Ik denk dat hij van tevoren wist wat de gevolgen zouden zijn. Hij ziet er in mijn ogen niet uit als iemand die niet fit is geweest de afgelopen jaren. Volgens mij is hij de fitste speler op de tour. Het lijkt me sterk dat hij hartproblemen of zoiets heeft", zei de 25-jarige Griekspoor na het bereiken van de kwartfinales op het ATP-toernooi in Melbourne.

"Heel de wereld zit vol met corona. En als ik de keuze zelf had gehad, had ik me waarschijnlijk ook niet laten vaccineren. Maar ik had geen keuze: als ik het niet doe, zit ik alleen maar mijn eigen job in de weg. Dan ondervind ik alleen zelf problemen. Ieder zijn eigen keuze, maar dan moet je ook de gevolgen weten."

Djokovic is niet gevaccineerd tegen COVID-19, terwijl alleen gevaccineerde spelers mee mogen doen aan de Australian Open. De Serviër kreeg van de organisatie een medische vrijstelling, maar bij aankomst in Melbourne werd zijn visum ingetrokken. Hij zit nu in een quarantainehotel in afwachting van een beroepszaak, die pas maandag dient. Als Djokovic de zaak verliest, wordt hij het land uitgezet.

Volgens Griekspoor is de zaak-Djokovic het gesprek van de dag in Melbourne. "Als je de auto instapt naar de club, is het enige dat je hoort Djokovic. De mensen hier zijn niet blij. Families wachten al een jaar om terug te kunnen naar Australië. En dat hij hier dan zomaar binnenkomt, dat is extreem pittig. Ik ben benieuwd of hij kan gaan spelen."

Bij het quarantainehotel van Novak Djokovic heeft zich een kleine groep actievoerders verzameld.

Griekspoor treft Nadal in Melbourne

Djokovic is de laatste speler die Griekspoor heeft weten te verslaan. De Nederlander heeft sinds die nederlaag op de US Open al liefst 28 duels op rij gewonnen. Vrijdag wacht Rafael Nadal, de nummer zes van de wereld, die er enkele maanden uit lag vanwege een voetblessure.

"Het is hartstikke mooi om tegen Nadal te spelen, want zo veel jaar zal hij er niet meer bij zijn. Nadal was vroeger mijn idool, samen met Andy Murray", aldus Griekspoor, op dit moment de mondiale nummer 65.

"Ik ben zelf de afgelopen week ziek geweest, dus ik heb niet kunnen doen wat ik wilde doen. Maar ik weet van mezelf dat ik juist op deze dagen op mijn sterkst ben. Hij zal niet in bloedvorm zijn, terwijl ik goed sta te spelen. Ik ga er alles aan doen kansen te krijgen en eventueel te pakken. Het is een mooie uitdaging."

