Na maanden van speculatie over deelname aan de Australian Open zette Novak Djokovic deze week dan toch voet op Australische bodem, maar zijn avontuur down-under lijkt van korte duur. Waarom de Serviër ondanks een vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 toch het land niet in mag én hij persona non grata is in Australië.

Al sinds november is duidelijk dat alleen gevaccineerde tennissers mee mogen doen aan de Australian Open. Toch bleef de 34-jarige Djokovic de afgelopen maanden geheimzinnig doen over zijn vaccinatiestatus. Hij zei in 2020 al eens dat hij tegen vaccineren is, een houding die speculaties voedde dat hij helemaal niet is ingeënt tegen COVID-19. Zijn vader noemde de vaccinatieplicht op de Australian Open zelfs "chantage" en voorspelde dat zijn zoon niet mee zou doen in Melbourne.

Toch reisde Djokovic deze week met een medische vrijstelling voor de Australian Open af naar Australië. Toernooidirecteur Craig Tiley zei in december nog dat de nummer één van de wereld géén uitzonderingspositie zou krijgen, maar een maand later is het tegendeel waar. Alle aanvragen voor vrijstellingen worden beoordeeld door twee onafhankelijke panels met medici en die gaven Djokovic groen licht. De reden voor zijn uitzonderingspositie blijft onduidelijk.

De komst van de ongevaccineerde titelverdediger zette direct kwaad bloed bij Australiërs. Weinig landen in de wereld voerden de afgelopen twee jaar een strenger coronabeleid dan Australië. Inwoners worden al sinds het begin van de pandemie onderworpen aan zeer strenge lockdowns en nog altijd geldt er een in- en uitreisverbod. Dat een ongevaccineerde toptennisser om onduidelijke medische redenen wél mag komen, schiet bij veel inwoners in het verkeerde keelgat.

Bij aankomst in Melbourne kreeg Djokovic zelf te maken met de strenge regels in Australië. De douane hield de Serviër urenlang vast op de luchthaven, omdat hij niet goed kon uitleggen waarom hij een medische uitzondering van vaccinatie verdient. Djokovic leek voor vertrek uit Dubai zeker van zijn zaak, maar eenmaal in Melbourne bleek het groene licht van de toernooiorganisatie én de staat Victoria helemaal niets waard. Het visum van Djokovic werd afgewezen.

Deelstaat Victoria gaf Djokovic weliswaar een vrijstelling voor de Australian Open, maar visums zijn de verantwoordelijkheid van de federale overheid. Dat Djokovic mee mag doen aan de Australian Open, betekent dus nog niet per definitie dat hij het land in mag. Het is nog niet precies duidelijk wat er mis is gegaan bij de visumaanvraag, maar het lijkt erop dat de overheid strengere voorwaarden voor een medische vrijstelling stelt dan de Australische tennisbond en deelstaat Victoria.

Fans van Novak Djokovic protesteren bij het hotel waar de nummer één van de wereld verblijft. Fans van Novak Djokovic protesteren bij het hotel waar de nummer één van de wereld verblijft. Foto: Getty Images

De Australische beleidsbepalers weigeren mee te denken met Djokovic en lijken juist een statement te willen maken. De Australische premier Scott Morrison benadrukte na de afgewezen visumaanvraag van Djokovic nog maar eens dat ook voor de nummer één van de wereld geen uitzondering wordt gemaakt. "Regels zijn regels, zeker als het om onze grenzen gaat. Niemand staat boven de regels." Ook andere politici zijn fel tegen de komst van de ongevaccineerde Djokovic.

De houding van Djokovic in de coronacrisis lijkt hem nu ook parten te spelen. De premier ontkent weliswaar dat 'The Djoker' bewust hard wordt aangepakt, maar hij zegt wel dat de uitspraken en het gedrag van de Serviër "de aandacht hebben getrokken". Niet alleen sprak Djokovic zich openlijk uit tegen vaccinaties, hij nam het niet altijd erg nauw met de regels. Aan het begin van de pandemie organiseerde hij een tennistoernooi - de Adria Tour - zonder de basisregels rondom het coronavirus in acht te nemen. Hij en een aantal andere deelnemers raakten toen ook besmet.

Het is het tweede jaar op rij dat Djokovic met zijn gedrag kwaad bloed zet bij Australiërs. Bij de vorige editie moesten 72 tennissers veertien dagen in quarantaine in Melbourne, omdat ze op de heenreis een vlucht deelden met een besmette persoon. Djokovic schreef toen, vanuit zijn luxe appartement in Adelaide, een brief naar de autoriteiten met aanbevelingen om te versoepelen. Zijn brief kon vooral op hoongelach rekenen.

Ook collega-tennissers vinden het begrijpelijk dat Djokovic geweerd wordt door Australië. Zijn rivaal Rafael Nadal vindt dat 'The Djoker' in de spiegel moet kijken, omdat hij deze situatie simpel had kunnen voorkomen. Botic van de Zandschulp zei in december al in gesprek met NU.nl dat de regels leidend moeten zijn. "Ik heb geen problemen met mensen die zich niet laten vaccineren. Maar dan moet je wel accepteren dat je niet in een land komt dat een vaccinatieplicht heeft."

Djokovic zit momenteel in een quarantainehotel en wordt, net als andere reizigers die binnenkomen en niet over de juiste papieren beschikken, het land uitgezet. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is wel in beroep gegaan tegen zijn uitzetting en hoopt dus nog altijd mee te doen aan de Australian Open. De rechter kan zich echter pas maandag over de zaak buigen, omdat de juiste papieren niet op tijd binnen waren. Tot die tijd blijft Djokovic waar hij is. De kans lijkt klein dat de negenvoudig Australian Open-winnaar zijn titel mag gaan verdedigen in Melbourne.

Buiten het quarantainehotel, waar naast Novak Djokovic ook asielzoekers verblijven, wordt actie gevoerd. Buiten het quarantainehotel, waar naast Novak Djokovic ook asielzoekers verblijven, wordt actie gevoerd. Foto: Getty Images

