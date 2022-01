Tallon Griekspoor heeft donderdag zijn 28e overwinning op rij geboekt. De 25-jarige Nederlander was in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Melbourne in drie sets te sterk voor de Australiër Alexei Popyrin en wacht nu een ontmoeting met Rafael Nadal. Ook Botic van de Zandschulp haalde de kwartfinales.

Griekspoor kreeg de zege niet cadeau tegen Popyrin, die vier plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (61e om 65e). De partij duurde bijna twee uur en eindigde in 6-3, 4-6 en 6-3.

In Nadal treft Griekspoor in de volgende ronde een tegenstander van formaat. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won eerder op de dag zijn eerste partij in Melbourne, nadat hij maanden aan de kant had gestaan met een voetblessure.

De ontmoeting met de 35-jarige Spanjaard is in meerdere opzichten bijzonder. Griekspoor speelde nog nooit tegen hem en staat bovendien voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een ATP-toernooi.

Griekspoor verloor sinds 18 september niet meer

Tegen Popyrin pakte Griekspoor de eerste set, maar verloor hij in de lange derde game van de tweede set zijn service. Die break kon hij niet meer herstellen. In de beslissende set trok hij de winst, zoals zo vaak de laatste maanden, alsnog naar zich toe.

De indrukwekkende reeks van Griekspoor begon op 18 september vorig jaar, twee weken nadat hij door Novak Djokovic was uitgeschakeld op de US Open. Hij won toernooien in Murcia, Napels (twee keer), Tenerife en Bratislava.

Zijn goede prestaties leidden tot een flinke sprong op de wereldranglijst voor de geboren Haarlemmer. Op het moment dat zijn zegereeks begon was hij de mondiale nummer 132, nu nadert hij de top zestig.

Van de Zandschulp zonder setverlies naar kwartfinales

Van de Zandschulp volgde het voorbeeld van Griekspoor en wist zich zelfs zonder setverlies voor de kwartfinales te plaatsen. De Veenendaler rekende af met de Amerikaan Mackenzie McDonald, de nummer 55 van de wereldranglijst: 6-2 en 7-5.

In de eerste set leunde Van de Zandschulp op zijn sterke eerste service en gaf hij geen enkel breakpoint weg. De nummer 57 van de wereld sloeg zelf wel twee keer toe bij de enige twee kansen die hij kreeg op de service van McDonald.

In het tweede bedrijf leek McDonald zich terug in de wedstrijd te knokken. Mede door een break liep de Amerikaan uit naar een 4-1-voorsprong, maar Van de Zandschulp herstelde zich tijdig. De Nederlander kwam terug tot 4-4, brak zijn opponent op 5-5 nog een keer en besliste het duel met een lovegame.

Voor een plek in de halve finales wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met Grigor Dimitrov (ATP-28). De Bulgaar rekende in drie sets af met de Argentijn Facundo Bagnis: 5-7, 7-6 (3) en 6-3. Van de Zandschulp en Griekspoor kunnen elkaar pas treffen als ze er allebei in slagen de finale te halen.

Van de Zandschulp haalde vorig jaar ook de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne. De kwartfinalist van de vorige US Open verloor toen in de strijd om een plek bij de laatste vier van de Rus Karen Khachanov.

