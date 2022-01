Rafael Nadal vindt dat Novak Djokovic het aan zichzelf te danken heeft dat hij nu in moeilijkheden zit in Australië. De Spanjaard is van mening dat de Serviër het zichzelf een stuk makkelijker had kunnen maken.

"Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen. Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar daar zijn wel wat consequenties aan verbonden", zei Nadal nadat hij in Melbourne zijn rentree had gemaakt.

Djokovic kreeg deze week een medische vrijstelling voor deelname aan de Australian Open, waar een vaccinatieplicht geldt. De nummer één van de wereld werd woensdag bij aankomst echter uren vastgehouden op het vliegveld wegens problemen rond die vrijstelling.

Bij de paspoortcontrole werd Djokovic apart genomen door de douane, omdat het bewijs voor zijn vrijstelling onvoldoende bleek. De Serviër verblijft inmiddels in een quarantainehotel en heeft een rechtszaak aangespannen.

Een aantal mensen steun Novak Djokovic buiten het quarantainehotel waar de Serviër verblijft. Een aantal mensen steun Novak Djokovic buiten het quarantainehotel waar de Serviër verblijft. Foto: AFP

'De wereld heeft genoeg geleden'

Nadal vindt dat "de wereld genoeg heeft geleden om gewoon de regels te volgen". "Als je geen vaccin wil nemen, dan kan je in de problemen komen. Heel veel families lijden al twee jaar onder deze pandemie", aldus de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

"Ik begrijp dat de mensen in Australië heel gefrustreerd zijn, ze zijn door veel harde lockdowns gegaan en heel veel mensen konden niet naar huis. De afgelopen twee jaar zijn veel mensen overleden en volgens mij is het vaccin de enige manier om deze pandemie te stoppen."

Nadal heeft zich gewoon laten inenten. "Ik geloof in de mensen die verstand hebben van medicijnen. Als zij zeggen dat we gevaccineerd moeten zijn, dan moeten we dat doen. Ik heb een coronabesmetting doorgemaakt en ben twee keer gevaccineerd. Als je dat doet, heb je geen problemen om hier te kunnen spelen."

Volgens Nadal ervaart Djokovic nu de consequenties. "Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Ik leef op een bepaalde manier ook wel met hem mee, maar hij was al enkele maanden op de hoogte van de voorwaarden om hier te kunnen spelen."

