Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne niet gered tegen Viktorija Golubic. De als zesde geplaatste Zwitserse was donderdag duidelijk te sterk voor de Nederlandse.

Pattinama-Kerkhove, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt, was als nummer 158 van de wereld een maatje te klein. Het werd 6-3 en 6-0 voor Golubic, die de mondiale nummer 43 is.

In de openingsronde had Pattinama-Kerkhove nog in twee sets gewonnen van de Australische Seone Mendez, die was toegelaten met een wildcard. Golubic was echter van een andere orde. De 29-jarige Zwitserse had iets meer dan een uur nodig voor de winst.

Pattinama-Kerkhove is na het stoppen van Kiki Bertens de nummer twee van Nederland, achter Arantxa Rus, die rechtstreeks is toegelaten tot de Australian Open, die 17 januari begint.

Voor Pattinama-Kerkhove wacht deelname aan de kwalificaties voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Het kwalificatietoernooi in Melbourne begint komende maandag.

