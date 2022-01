De Russische tennissers hebben donderdag onder leiding van Daniil Medvedev de halve finales van het toernooi om de ATP Cup bereikt. De Russen versloegen Italië in de laatste groepswedstrijd met 2-1.

Rusland won deze week van Frankrijk (2-1) en Australië (3-0), maar kon zich geen nederlaag tegen de Italianen permitteren. De titelverdediger kwam op achterstand door een nederlaag van Roman Safioellin, 167e op de wereldranglijst, tegen Jannik Sinner: 6-7 (6), 3-6.

Kopman Medvedev hield zijn land in de race door Matteo Berrettini daarna te verslaan. De nummer twee van de wereldranglijst klopte de mondiale nummer zeven in drie sets. Het werd 6-2, 6-7 (5) en 6-4.

In het beslissende dubbelspel waren Medvedev en Safioellin in een spannende partij net iets beter dan Sinner en Berrettini. Na een uur en drie kwartier stond er 5-7, 6-4 en 10-5 op het scorebord.

Rusland en Italië stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van de ATP Cup. De Russen wonnen toen met 2-0 dankzij zeges van Andrey Rublev en Medvedev op Fabio Fognini en Berrettini. Rublev, de nummer van vijf van de wereld, doet dit jaar niet mee.

