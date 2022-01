Rafael Nadal heeft na bijna vijf maanden afwezigheid zijn rentree op de tennisbaan gemaakt. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar begon met een zege zonder setverlies aan het ATP-toernooi van Melbourne en wacht nu mogelijk een partij tegen Tallon Griekspoor.

Nadal, die in de eerste ronde een bye had, was in zijn tweederondepartij een maatje te groot voor Ricardas Berankis uit Litouwen. Het werd in iets meer dan anderhalf uur 6-2 en 7-5 voor de 35-jarige Spanjaard.

In het afgelopen half jaar worstelde Nadal met een voetblessure. Hij kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beëindigen.

Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De voormalig nummer één van de wereld testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar herstelde snel.

Begin deze week boekte de huidige nummer zes van de wereld met zijn landgenoot Jaume Munar al een overwinning in het dubbelspel in Melbourne. Na zijn overwinning op de Litouwer Berankis is Griekspoor wellicht zijn volgende opponent.

De Nederlander moet dan in de tweede ronde winnen van de Australiër Alexei Popyrin, de nummer 61 van de wereld. Griekspoor, die al 27 partijen op rij heeft gewonnen, staat vier plaatsen lager. Hij komt donderdagochtend (Nederlandse tijd) in actie.

