Novak Djokovic heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een rechtszaak aangespannen in een poging in Melbourne te blijven en mee te doen aan de Australian Open. De zaak van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar dient donderdag.

Rechter Anthony Kelly behandelt de zaak donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een hoorzitting. Een uitspraak volgt waarschijnlijk in de Nederlandse ochtend of middag. Als Djokovic er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum cruciaal is voor Djokovic om later deze maand mee te mogen doen aan de Australian Open.

"Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft, is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi", aldus Wood. Rechter Kelly zegt tegen de Australische krant dat hij bereid is zich tot laat op de dag over de zaak te buigen.

Enkele mensen kwamen bij het hotel van Novak Djokovic samen om de Serviër te steunen. Enkele mensen kwamen bij het hotel van Novak Djokovic samen om de Serviër te steunen. Foto: EPA

Djokovic reisde na lange radiostilte naar Australië

Het was lange tijd onduidelijk of Djokovic zou afreizen naar Australië. Voor Australian Open-deelnemers geldt een vaccinatieplicht, maar de Serviër meldde deze week dat voor hem een uitzondering wordt gemaakt.

Woensdag kwam Djokovic de douane echter niet door. De douaniers namen hem apart omdat het bewijs voor de medische vrijstelling onvoldoende bleek. Dat bewijs was nodig om zonder coronavaccinaties Australië binnen te mogen.

Bij het quarantinehotel waar Djokovic verblijft verzamelde een groep mensen om te protesteren. Ze scandeerden "Free Djokovic" en "Nole" (de bijnaam van Djokovic) en bekladden het hotel en de weg met teksten.

De vader van Djokovic noemt zijn zoon in Servische media "de "Spartacus van een nieuwe wereld, die geen onrecht, kolonialisme en hypocrisie duldt". "Mijn zoon is vanavond in Australische gevangenschap, maar hij is nog nooit zo vrij geweest", voegde hij eraan toe. "Vanaf dit moment is Novak het symbool en de leider geworden van de vrije wereld, de wereld van de arme en achtergestelde naties en volkeren."

