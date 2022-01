De Australische minister-president heeft zich donderdag (lokale tijd) uitgelaten over de afgewezen visumaanvraag van Novak Djokovic. De Servische nummer één van de wereld is de toegang tot Australië ontzegd omdat zijn medische vrijstelling van een coronavaccinatie onvoldoende onderbouwd was. Daardoor zal hij hoogstwaarschijnlijk niet aan de Australian Open kunnen meedoen.

"Regels zijn regels, zeker als het om onze grenzen gaat", schrijft de Australische minister-president Scott Morrison op Twitter nadat Djokovic strandde op het vliegveld van Melbourne. "Niemand staat boven de regels."

"Het sterke grensbeleid is van cruciaal belang voor Australië geweest en heeft tot een van de laagste sterftecijfers door COVID-19 ter wereld geleid. We zullen de komende tijd waakzaam blijven."

De 34-jarige Djokovic landde woensdag om 23.30 uur (lokale tijd) in Melbourne nadat hij een medische vrijstelling had ontvangen, maar hij kwam vervolgens de douane niet door. De douaniers namen hem apart omdat het bewijs voor de medische vrijstelling onvoldoende bleek. Dat bewijs was nodig om zonder coronavaccinaties Australië binnen te mogen.

Djokovic werd vervolgens urenlang ondervraagd in een kamer op het vliegveld. Zeven uur na aankomst werd de visumaanvraag definitief afgewezen, waardoor de Serviër hoogstwaarschijnlijk zijn titel op de Australian Open niet kan verdedigen.

In Australië geldt een vaccinatieplicht voor inreizigers, waardoor het lange tijd de vraag was of Djokovic zou meedoen aan de Australian Open. De mondiale nummer één liet telkens in het midden of hij zich had laten vaccineren en noemde zijn vaccinatiestatus een "privézaak", waardoor het erop leek dat hij niet is ingeënt.

Servische president: 'Heel Servië staat achter Djokovic'

De afgewezen visumaanvraag van Djokovic heeft tot een diplomatieke rel tussen Australië en Servië geleid. De Servische president Aleksandar Vucic heeft de Australische ambassadeur in Belgrado volgens Servische media op het matje geroepen en om tekst en uitleg gevraagd.

Vucic heeft ook een telefoongesprek met Djokovic gevoerd om zijn steun uit te spreken. "Ik heb onze Novak verteld dat heel Servië achter hem staat is en dat onze autoriteiten alle maatregelen zullen nemen om de intimidatie van de beste tennisser ter wereld zo snel mogelijk te stoppen", zo meldt hij op Instagram.

"In overeenstemming met alle normen van het internationaal recht zal Servië voor gerechtigheid en waarheid vechten voor Novak Djokovic. Novak is sterk, zoals we hem allemaal kennen."

Het is nog onduidelijk of Djokovic Australië daadwerkelijk gaat verlaten. De advocaten van Djokovic overwegen in beroep te gaan, melden bronnen aan de Australische krant The Age. In afwachting van het mogelijke beroep kan hij in een quarantainehotel in de Australische deelstaat Victoria verblijven.