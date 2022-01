Novak Djokovic is de toegang tot Australië ontzegd vanwege problemen rond zijn vaccinatievrijstelling. De nummer één van de wereld hoefde zich aanvankelijk niet te laten vaccineren tegen COVID-19 voor deelname aan de Australian Open, maar zijn visum werd donderdag (lokale tijd) alsnog ingetrokken, zo heeft de Australische minister van Volksgezondheid bevestigd.

De 34-jarige Djokovic was woensdagavond rond 23.30 uur (lokale tijd) in Melbourne geland nadat hij een medische vrijstelling had ontvangen, maar op het vliegveld werd hij bij de paspoortcontrole door de douane apart genomen omdat het bewijs voor de vrijstelling onvoldoende bleek.

Djokovic werd vervolgens gescheiden van zijn team en in een kamer vastgezet, waarin hij urenlang werd ondervraagd door de douane. De ruimte werd bewaakt door politieagenten. Ruim zeven uur na aankomst werd de visumaanvraag van Djokovic afgewezen en werd hem opgedragen Australië te verlaten.

"Djokovic heeft niet voldoende bewijs geleverd om aan de toelatingseisen voor Australië te voldoen en het visum is vervolgens ingetrokken", verklaarde de Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt het besluit in gesprek met de Australische televisiezender Channel Seven.

De advocaten van Djokovic overwegen in beroep te gaan, melden bronnen aan de Australische krant The Age. Het is onduidelijk of de twintigvoudig Grand Slam-winnaar Australië daadwerkelijk gaat verlaten. In afwachting van het mogelijke beroep kan hij in een quarantainehotel in de Australische deelstaat Victoria verblijven.

Novak Djokovic kan zijn titel op de Australian Open hoogstwaarschijnlijk niet verdedigen.

Vrijstelling Djokovic leidde tot woede in Australië

In Australië geldt een vaccinatieplicht voor inreizigers, waardoor het lange tijd de vraag was of Djokovic zou meedoen aan de Australian Open. De Serviër liet telkens in het midden of hij zich had laten vaccineren en noemde zijn vaccinatiestatus een "privézaak", waardoor het erop leek dat hij niet is ingeënt.

Dinsdag meldde Djokovic dat hij een uitzondering had gekregen op de vaccinatieplicht. Die uitzonderingsregel is bedoeld voor spelers die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19. Aanvragen van spelers moeten eerst langs twee onafhankelijke panels met medische experts.

De uitzondering voor Djokovic leidde tot veel woede en ophef in Australië, dat maandenlang in lockdown zat om het coronavirus onder de duim te houden. "Wat een schande", schreef David Southwick, vicevoorzitter van de liberale partij in de staat Victoria, op Twitter.

"We hebben zes lockdowns gehad, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften mogen niet doorgaan, families zijn maandenlang gescheiden en nu krijgt een tennisser een vrijstelling."

Djokovic hoopt bij de Australian Open zijn 21e Grand Slam-zege te behalen, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen. Met twintig majorzeges deelt hij het record momenteel nog met Roger Federer en Rafael Nadal. Federer zal door een blessure niet in actie komen, terwijl Nadal wel present is in Australië. Djokovic is titelverdediger in Melbourne.