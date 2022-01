Novak Djokovic is woensdag na zijn landing in Melbourne urenlang vastgehouden door de Australische douane. Het is nog onzeker of de nummer één van de wereld het land wordt binnengelaten. Djokovic hoopt deze maand zijn titel op de Australian Open te verdedigen.

Dinsdag meldde de ongevaccineerde Djokovic dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om naar Australië af te reizen. Reizigers zonder coronavaccin zijn niet welkom in het land, al kunnen daar in bepaalde gevallen wel uitzonderingen op worden gemaakt. Er was in Australië direct veel kritiek op het besluit om Djokovic een vrijstelling te geven.

De Australische premier Scott Morrison liet al weten dat het nog allerminst zeker is dat Djokovic het land wordt binnengelaten. "We wachten af welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen. Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet. Voor Djokovic gelden geen andere regels dan voor andere mensen."

De Serviër wordt sinds zijn landing ondervraagd door de douane op de luchthaven van Melbourne, zo melden Australische media. Er is mogelijk iets misgegaan bij de visumaanvraag van de 34-jarige tennisser. Ook zouden er twijfels zijn of Djokovic de juiste documenten bezit die zijn uitzondering op de vaccinatieplicht ondersteunen.

Djokovic werd bij de paspoortcontrole gescheiden van zijn team, onder wie coach Goran Ivanisevic, en naar een kamer gebracht die door de politie werd bewaakt. Daar moet hij afwachten of hij Australië mag binnenkomen.

Strikte reisbeperkingen voor buitenlanders

Jaala Pulford, sportminister van de staat Victoria waarin Melbourne ligt, twitterde kort voor de landing van Djokovic dat hij geen steun krijgt bij een visa-aanvraag om aan de Australian Open deel te nemen. Ze vindt dat de landelijke overheid in samenspraak met artsen een oordeel over de kwestie moet vellen.

In Australië zijn tijdens de pandemie strikte inreisbeperkingen van kracht geweest. Mede daardoor heeft het land het aantal besmettingen en slachtoffers relatief laag kunnen houden.

Djokovic hoopt in Melbourne zijn 21e Grand Slam-toernooi te winnen. Daarmee zou hij het record, dat hij nu nog deelt met Roger Federer en Rafael Nadal, alleen in handen krijgen.