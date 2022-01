Australische prominenten hebben met verbazing en woede gereageerd op het nieuws dat Novak Djokovic een medische vrijstelling krijgt voor deelname aan de Australian Open. De nummer één van de wereld hoeft zich niet te laten vaccineren tegen COVID-19.

"Wat een schande. We hebben zes lockdowns gehad, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften mogen niet doorgaan, families zijn maandenlang gescheiden en nu krijgt een tennisser een vrijstelling", twittert David Southwick, vicevoorzitter van de liberale partij in de staat Victoria, waar Melbourne ligt.

"Het is een klap in het gezicht van iedere inwoner in Victoria. Dit verzin je gewoon niet. Er wordt hier gesproken over nieuwe beperkingen voor Victorianen die altijd het juiste hebben gedaan, en tegelijkertijd krijgen niet-gevaccineerde tennissers een vrijstelling omdat ze beroemd zijn."

Stephen Parnis, voormalig vicevoorzitter van de beroepsorganisatie voor Australische artsen, snapt ook niets van de vrijstelling voor Djokovic. "Het kan me niet schelen hoe goed hij kan tennissen", schrijft hij op Twitter.

"Als hij weigert zich te laten vaccineren, moet hij gewoon niet worden toegelaten. De uitzondering die voor hem wordt gemaakt is een afschuwelijk signaal aan miljoenen mensen die proberen de risico's voor zichzelf en anderen te verminderen. Je laten vaccineren is een teken van respect, Novak."

Tennissers houden zich (nog) op de vlakte

Op sociale media uiten ook veel andere Australiërs hun ongenoegen over de komst van Djokovic. Vanuit de tenniswereld zelf is nog niet uitgesproken gereageerd op de vrijstelling, die is verleend door twee onafhankelijke panels. De uitzonderingsregel is bedoeld voor spelers die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

De Australische tennissers James Duckworth en Alex de Minaur werd bij het ATP-toernooi van Sydney wel gevraagd naar hun mening over de komst van Djokovic naar hun land. Ze hielden zich op de vlakte, al was duidelijk dat ze verbaasd waren.

"Ik ken de criteria voor vrijstellingen, die blijkbaar door een onafhankelijk panel worden verleend, niet precies. Hij zal op de een of andere manier aan die criteria hebben voldaan", zei Duckworth. Daarop zei De Minaur: "Dat is is heel politiek correct van je. Het is een heel interessante situatie. Dat is alles wat ik erover zeg."

De Australian Open begint op 17 januari. Djokovic is titelverdediger in Melbourne en kan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar voor de tiende keer in zijn loopbaan winnen.