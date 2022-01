Lesley Pattinama-Kerkhove is woensdag met een overwinning aan het WTA-toernooi van Melbourne begonnen. De dertigjarige Nederlandse plaatste zich zonder setverlies voor de tweede ronde.

Na een partij van een kleine anderhalf uur stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord voor Pattinama-Kerkhove, die het als nummer 158 van de wereld opnam tegen de Australische Seone Mendez, die 239e staat op de WTA-ranglijst.

Bij 5-2 in de tweede set had de Zeeuwse de partij al kunnen beslissen, maar ze liet een matchpoint liggen en leverde vervolgens haar opslag in. Twee games later sloeg ze bij haar eerstvolgende kans alsnog toe.

Het was voor Pattinama-Kerkhove al haar derde partij van het jaar op Australische bodem, want ze had zich dankzij twee overwinningen voor het hoofdtoernooi geplaatst in Melbourne. Ook die zeges kwamen zonder setverlies tot stand.

In de volgende ronde wacht een pittige klus, want dan staat ze tegenover Viktorija Golubic. De dertigjarige Zwitserse, afgelopen jaar nog kwartfinalist op Wimbledon, bezet de 43e plaats op de wereldranglijst.

Sabalenka verliest verrassend in Adelaide

Op het WTA-toernooi van Adelaide werd Aryna Sabalenka al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer twee van de wereld, die in de openingsronde een bye had, werd in haar eerste partij van 2022 verrast door de Sloveense Kaja Juvan. Het werd 7-6 (6) en 6-1 voor de mondiale nummer honderd.

Ook de als derde geplaatste Maria Sakkari kwam niet voorbij de tweede ronde. De 26-jarige Griekse, die zesde staat op de WTA-ranglijst, moest met 7-6 (5), 2-6 en 6-4 haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Shelby Rogers.

De toernooien van Melbourne en Adelaide gelden als voorbereiding op de Australian Open, die op 17 januari begint. Pattinama-Kerkhove moet via de kwalificaties proberen deelname af te dwingen aan het eerste Grand Slam-toernooi van 2022.