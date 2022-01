Rusland heeft met sterspeler Daniil Medvedev dinsdag een grote stap gezet naar de halve finales van de ATP Cup. Gastland Australië werd in de tweede groepswedstrijd met 3-0 geklopt.

Medvedev was in zijn enkelpartij duidelijk te sterk voor Alex de Minaur: 6-4 en 6-2. In het dubbelspel trok de nummer twee van de wereld samen met Roman Safiullin na een supertiebreak aan het langste eind tegen John Peers en Luke Saville: 7-6 (7), 3-6 en 10-6.

Safiullin had de eerste partij tegen de Australiër James Duckworth (7-6 (6) en 6-4) gewonnen. Zondag waren de Russen al met 2-0 te sterk geweest voor Frankrijk.

Donderdag spelen de Russen de beslissende groepswedstrijd tegen Italië, dat na een 1-2-nederlaag tegen Australië en een 3-0-zege op Frankrijk tweede staat in de groep. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor de halve finale van de landenwedstrijd.

In groep C maken alle vier de landen na twee duels nog kans op de groepswinst. Canada boekte dinsdag zijn eerste zege door Groot-Brittannië met 2-1 te verslaan. Duitsland was in dezelfde groep met 2-1 te sterk voor de Verenigde Staten.

Maandag boekte Spanje in groep A zijn tweede 3-0-zege, waardoor de Zuid-Europeanen (zonder sterspeler Rafael Nadal) nagenoeg zeker zijn van een plek in de halve finale. In groep D strijden Argentinië en Polen woensdag om de groepswinst.