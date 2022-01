Titelverdediger Novak Djokovic doet over twee weken 'gewoon' mee aan de Australian Open. De nummer één van de wereld krijgt een medische vrijstelling en hoeft zich daarom niet te laten vaccineren tegen COVID-19, wat voor andere spelers verplicht is.

Door de vaccinatieplicht was het lange tijd de vraag of de 34-jarige Djokovic mee zou kunnen doen aan de Australian Open. De Serviër liet telkens in het midden of hij zich had laten vaccineren en noemde zijn vaccinatiestatus een "privézaak", waardoor het erop leek dat hij niet is ingeënt.

Djokovic meldde zich al af voor de ATP Cup in Sydney en daardoor leek het uitgesloten dat hij mee zou doen aan de Australian Open. Hij schrijft dinsdag echter op Instagram, bij een foto van zichzelf op een luchthaven, dat hij een uitzonderingspositie heeft en 'gewoon' naar Australië vertrekt.

Het is niet bekend op basis waarvan Djokovic een vrijstelling krijgt. Die uitzonderingsregel is bedoeld voor spelers die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19.

De deelname van Djokovic is hoe dan ook een opsteker voor de organisatie van de Australian Open. Het Grand Slam-toernooi, dat dit jaar op 17 januari van start gaat, werd in totaal negen keer gewonnen door 'The Djoker'. Vorig jaar was hij in de finale te sterk voor Daniil Medvedev.

Djokovic won in 2021 drie van de vier Grand Slam-toernooien (alleen de US Open niet) en kan op de Australian Open het Grand Slam-record helemaal op zijn naam krijgen. De wereldranglijstaanvoerder staat net als rivalen Roger Federer en Rafael Nadal op twintig titels. Nadal geeft ook acte de présence in Melbourne.