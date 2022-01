Naomi Osaka heeft dinsdag bij haar eerste optreden sinds september de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne bereikt. De Japanse worstelde zich langs de Française Alizé Cornet.

De 24-jarige Osaka trok na twee uur aan het langste eind tegen de zeven jaar oudere Cornet, de nummer 61 van de wereld: 6-4, 3-6 en 6-3. De Japanse maakte het vooral zichzelf moeilijk door een eersteservicepercentage van slechts 38 te noteren en maar drie van haar elf breakpoints te benutten.

Het is de eerste keer dat Osaka een officiële wedstrijd speelde sinds haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open. De viervoudig Grand Slam-winnares zat er begin september helemaal doorheen en kondigde aan even afstand te nemen van het tennis.

Voor Osaka was het sowieso een turbulent seizoen. De voormalige nummer één van de wereld onthulde dat ze mentale problemen heeft en zorgde voor controverse met een mediaboycot op Roland Garros. Ze besloot het toernooi in Parijs zelf te verlaten.

Een maand na de US Open gaf Osaka al aan dat ze de motivatie weer had gevonden om terug te keren. "Of ik meteen al weer in staat ben toernooien te winnen, maakt me niet zo veel uit. Als ik er maar weer bij kan zijn", zei de huidige nummer dertien van de wereld in gesprek met HBO.

In de tweede ronde van het WTA-toernooi in Melbourne neemt Osaka het op tegen de in Oekraïne geboren Belgische Maryna Zanevska, de nummer 82 van de wereld. Melbourne Summer Set 1 geldt als voorbereiding op de Australian Open, die op 17 januari van start gaat. Osaka won het Grand Slam-toernooi in 2019 én vorig jaar.