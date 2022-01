Botic van de Zandschulp is dinsdag overtuigend aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlander was in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Melbourne te sterk voor de Fransman Adrian Mannarino: 6-4 en 6-3. Ook Tallon Griekspoor won zijn eerste partij van het jaar.

De 26-jarige Van de Zandschulp won veel punten op zijn eerste service en werd geen enkele keer gebroken. De twee breakpoints die de nummer 57 van de wereld tegen kreeg in de eerste set, sloeg hij allebei weg. Van de Zandschulp besliste de partij door op de service van Mannarino (ATP-71) zijn eerste matchpoint te benutten.

In de tweede ronde van Melbourne Summer Set wacht Van de Zandschulp een krachtmeting met de als achtste geplaatste Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP-55), die Duitser Peter Gojowczyk (ATP-86) slechts drie games gunde: 6-0 en 6-3.

Van de Zandschulp deed vorig jaar ook mee aan een ATP-toernooi in Melbourne ter voorbereiding op de Australian Open. De Veenendaler haalde toen verrassend de kwartfinales. Zijn sterke start bleek een opmaat voor een uitstekend seizoen, waarin Van de Zandschulp onder meer de kwartfinales van de US Open haalde.

Griekspoor klopt Köpfer in twee sets

Griekspoor volgde het voorbeeld van Van de Zandschulp. De 25-jarige Nederlander rekende in twee sets af met de Duitser Dominik Köpfer: 6-3 en 6-4. Hij werd in de eerste game van de wedstrijd direct gebroken, maar herstelde zich snel.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het op tegen de Australiër Alexei Popyrin of de Italiaan Stefano Travaglia. Rafael Nadal is als eerste geplaatst bij het ATP 250-toernooi. De Spanjaard maakt zijn officiële rentree na maanden afwezigheid.

Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor is rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open, die op 17 januari van start gaat.