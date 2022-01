De tennissers van Spanje hebben Noorwegen maandag uitgeschakeld op de ATP Cup. De Noren pakten geen set in Sydney en kunnen zich niet meer voor de halve finales plaatsen. Stéfanos Tsitsipás verloor met Griekenland van Argentinië en is eveneens uitgeschakeld.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut versloeg Casper Ruud, de nummer acht van de wereld, met 6-4 en 7-6 (4) en zorgde daarmee voor een beslissende 2-0-voorsprong. Eerder op maandag was Pablo Carreño Busta met 6-3 en 6-3 te sterk voor Viktor Durasovic.

Noorwegen verloor de eerste groepswedstrijd al van Servië, dat zonder Novak Djokovic aantreedt. In die ontmoeting wist Ruud zijn wedstrijd in het enkelspel wel te winnen, maar in de beslissende dubbelpartij ging het alsnog mis voor de Noren.

Spanje speelt in de laatste groepswedstrijd van poule A tegen Servië en kan zich dan voor de halve finales plaatsen. De Spanjaarden doen het op de ATP Cup zonder Rafael Nadal, die net terug is van blessureleed en deze week op een ATP-toernooi in Melbourne zijn officiële rentree maakt.

Stéfanos Tsitsipás verloor zijn eerste enkelpartij van 2022. Stéfanos Tsitsipás verloor zijn eerste enkelpartij van 2022. Foto: EPA

Griekenland lijdt tweede nederlaag

Bij Griekenland is sterspeler Tsitsipás wel van de partij. De nummer vier van de wereld ging in drie sets onderuit tegen Diego Schwartzman: 7-6 (5), 3-6 en 3-6. De Argentijnen namen daardoor een beslissende 2-0-voorsprong.

Op Nieuwjaarsdag won Tsitsipás wel het dubbelspel in de ontmoeting met Polen. Dat was onvoldoende voor de zege, want de Oost-Europeanen trokken met 2-1 aan het langste eind. Griekenland is na twee nederlagen uitgeschakeld.

Polen deed in groep D goede zaken door Georgië uit te schakelen met overwinningen van Kamil Majchrzak en Hubert Hurkacz. De Oost-Europeanen spelen woensdag nog tegen Argentinië voor een plek bij de laatste vier.

Op de ATP Cup, een relatief nieuw landentoernooi, zijn vier poules met ieder vier landen. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. De ATP Cup werd vorig jaar gewonnen door Rusland.