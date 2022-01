Rusland is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) ondanks een nederlaag van Daniil Medvedev met een overwinning op Frankrijk aan de ATP Cup begonnen. Er werd een 2-1-zege geboekt in Sydney. Alexander Zverev ging onderuit met Duitsland.

Na een overwinning van Roman Safiullin op Arthur Rinderknech had Medvedev zijn land al de winst kunnen bezorgen tegen Ugo Humbert, maar de nummer twee van de wereld slaagde daar niet in. Hij ging in drie sets ten onder tegen de mondiale nummer 35: 7-6 (5), 5-7 en 6-7 (2).

In het beslissende dubbelspel nam Medvedev vervolgens revanche door samen met Safiullin te winnen van Fabrice Martin en Édouard Roger-Vasselin. Het werd 6-4 en 6-4 voor de Russen, die vorige maand nog de Davis Cup wonnen met hun land.

Door de overwinning leiden de Russen in groep B van de ATP Cup, samen met gastland Australië, dat Italië met 2-1 opzijzette. De vier groepshoofden gaan uiteindelijk door.

Zverev kan Duitsland niet redden in openingspartij

In groep C kon Zverev de Duitsers niet behoeden voor een 2-1-nederlaag tegen Groot-Brittannië. De nummer drie van de wereld versloeg Cameron Norrie weliswaar met 7-6 (2) en 6-1, maar zag landgenoot Jan-Lennard Struff onderuitgaan tegen Daniel Evans (1-6, 2-6). Daarna verloor Zverev met Kevin Krawietz van Evans en Jamie Murray in het dubbelspel. Die partij eindigde in 3-6 en 4-6.

In dezelfde poule was er een 3-0-overwinning van de Verenigde Staten op Canada. John Isner klopte Brayden Schnur (6-1, 6-3) en Taylor Fritz versloeg Félix Auger-Aliassime met 6-7 (6), 6-4 en 6-4, waarna ook het dubbelspel werd gewonnen.

De ATP Cup, waar topspelers als Novak Djokovic en Rafael Nadal niet meedoen, is de start van het tennisseizoen en de opmaat naar de Australian Open, die op 17 januari begint in Melbourne.