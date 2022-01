Spanje en Argentinië hebben het nieuwe tennisseizoen in de nacht van vrijdag op zaterdag ingeluid met een zege op de ATP Cup. In Sydney werden respectievelijk Chili en Georgië vrij probleemloos verslagen.

Bij Spanje, dat zonder Rafael Nadal aantrad, was Pablo Carreño Busta in de eerste partij Alejandro Tabilo met 6-4 en 7-6 (4) de baas. Vervolgens liet Roberto Bautista Agut Cristian Garín met 6-0 en 6-3 kansloos en ook het dubbelspel werd gewonnen door de Spanjaarden.

De Argentijnen gunden Georgië in drie duels slechts negen games. Diego Schwartzman won met 6-1, 6-2 van Nikoloz Basilashvili en zijn landgenoot Federico Delbonis was met dezelfde cijfers te sterk voor Aleksandre Metreveli.

Bij de confrontaties Griekenland-Polen en Servië-Noorwegen is de beslissing nog niet gevallen. Stéfanos Tsitsipás zou namens de Grieken op de baan verschijnen, maar hij bleef aan de kant met een elleboogblessure.

De Serviërs treden aan zonder Novak Djokovic, die Australië voorlopig mijdt wegens de vaccinatieregels. Het lijkt er sterk op dat hij ook de Australian Open aan zich voorbij laat gaan.

De ATP Cup, een landentoernooi dat oorspronkelijk verspreid in meerdere steden wordt gespeeld, vindt dit jaar plaats in Sydney. Na het weekend beginnen toernooien in Melbourne en Adelaide en op 17 januari start de Australian Open.