Rafael Nadal kan gewoon meedoen aan de Australian Open. De Spanjaard testte onlangs positief op het coronavirus na een demonstratietoernooi in Abu Dhabi, maar hij zette vrijdag alsnog voet op Australische bodem.

"Vertel het aan niemand. Hier ben ik", schrijft de 35-jarige Nadal op Twitter bij een foto van zichzelf op de baan van de Rod Laver Arena.

Het was lange tijd onzeker of de twintigvoudig Grand Slam-winnaar zou kunnen meedoen aan de Australian Open. De winnaar van 2009 maakte eerder deze maand in Abu Dhabi - na zes maanden afwezigheid vanwege een voetblessure - zijn officieuze rentree, maar sprak toen al zijn twijfels over deelname in Melbourne uit.

Daar kwam nog een coronabesmetting bovenop, maar toernooidirecteur Craig Tiley zei vorige week te verwachten dat Nadal ondanks zijn positieve test in actie kan komen. "Hij is ruim op tijd fit voor de Australian Open. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij meedoet", zei Tiley.

De aanwezigheid van Nadal is een flinke opsteker voor de organisatie. De revaliderende Roger Federer doet sowieso niet mee en de kans is klein dat titelverdediger Novak Djokovic acte de présence geeft. De Serviër is voor zover bekend niet gevaccineerd tegen COVID-19 en alleen gevaccineerde spelers mogen meedoen.

De Australian Open wordt dit jaar van 17 tot en met 30 januari gehouden. Eerst staat de ATP Cup op het programma, die op Nieuwjaarsdag van start gaat en een week duurt. Nadal doet niet mee aan dat landentoernooi en maakt zijn officiële rentree op het ATP 250-toernooi in Melbourne, dat op 4 januari begint.