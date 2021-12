Voormalig US Open-winnares Samantha Stosur zet na de Australian Open van komende maand op 37-jarige leeftijd een punt achter haar tennisloopbaan in het enkelspel. Ze gaat wel verder in het dubbelspel.

Stosur, die er voor de twintigste keer bij is op de Australian Open, was op haar top in februari 2011 de nummer vier van de wereld. In datzelfde jaar schreef ze de US Open op haar naam door Serena Williams in de finale te verslaan.

Een jaar eerder was Stosur op Roland Garros al dicht bij haar eerste Grand Slam-titel. Ze reikte toen tot de finale, waarin ze verloor van de Italiaanse Francesca Schiavone. Verder haalde Stosur drie keer de halve finales van Roland Garros en twee keer de kwartfinales van de US Open.

Op de Australian Open is het bereiken van de vierde ronde in 2006 en 2010 de beste prestatie van Stosur, die volgende maand op een wildcard meedoet in Melbourne. "Het wordt emotioneel, maar ik wil op geen andere plek afsluiten dan in Australië", schrijft ze op Instagram.

Stosur won naast haar eindzege op de Australian Open acht WTA-titels. De laatste dateert van 2017, toen ze de beste was in Straatsburg. Op de wereldranglijst is ze inmiddels weggezakt naar de 382e plek.