Novak Djokovic heeft zich woensdag definitief afgemeld voor de ATP Cup van volgende maand in Sydney. Het besluit van de nummer één van de wereld lijkt in te houden dat hij ook niet meedoet aan de Australian Open.

Het management van Djokovic liet zaterdag al weten dat Djokovic "voor 99 procent zeker" niet op de ATP Cup zou verschijnen. "Hij blijft voorlopig in eigen land trainen", werd medegedeeld.

Er is al lange tijd onzekerheid over de deelname van Djokovic aan de Australian Open, waar hij titelverdediger is. Op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar geldt een vaccinatieplicht. De 34-jarige Serviër doet geheimzinnig over zijn vaccinatiestatus, wat lijkt te betekenen dat hij zich niet heeft laten vaccineren.

Voor deelname aan de ATP Cup had Djokovic, als hij inderdaad niet gevaccineerd is, volgens de huidige wetgeving van de deelstaat New South Wales een vrijstelling moeten krijgen om Sydney binnen te komen. Daarna had hem een veertiendaagse quarantaine gewacht.

Het lijkt er al een tijdje op dat Djokovic ook een streep door de Australian Open haalt, al heeft hij dat nog niet gedaan. De organisatie houdt er inmiddels sterk rekening mee dat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar verstek laat gaan.

De ATP Cup, een landentoernooi, begint op 1 januari. Ruim twee weken later volgt de start van de Australian Open. Djokovic won het Grand Slam-toernooi vorig jaar voor de negende keer in zijn carrière.