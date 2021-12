Dominic Thiem doet volgende maand niet mee aan de Australian Open. De verliezend finalist van 2020 zegt volledig te zijn hersteld van een polsblessure, maar vindt het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar niet het juiste podium voor zijn rentree.

In plaats daarvan keert de 28-jarige Oostenrijker terug in competitie bij de Cordoba Open, een graveltoernooi in Argentinië dat van 31 januari tot en met 6 februari wordt gespeeld. Hij belooft wel dat hij er in 2023 weer bij is in Melbourne.

"Ik en mijn team geloven dat dit de juiste beslissing is, om op een goede manier terug te keren op de baan", laat hij dinsdag via Twitter weten. "Voorlopig blijf ik nog een paar dagen in Oostenrijk, en dan hervat ik de buitentraining om helemaal klaar te zijn voor mijn eerste toernooi van het seizoen."

Thiem staat al ruim een half jaar aan de kant, nadat hij op 22 juni bij het ATP-toernooi op Mallorca geblesseerd was geraakt aan zijn pols. Hij moest daardoor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open aan zich voorbij laten gaan.

'Kan mijn pols weer optimaal belasten'

Inmiddels zijn de fysieke problemen volgens Thiem verleden tijd. "Ik voel me weer goed en mijn pols kan ik weer optimaal belasten. Ik heb de afgelopen tijd goed kunnen trainen, zonder me in te hoeven houden."

Aanvankelijk zou de voormalige nummer drie van de wereld, die inmiddels is afgegleden naar de vijftiende plaats, op 31 december zijn rentree maken bij de ATP Cup in Australië. Een verkoudheid deed hem echter besluiten zich terug te trekken.

De Australian Open gaat op 17 januari van start en duurt tot en met 30 januari. Thiem verloor in 2020 in een spannende finale van Novak Djokovic, na een 2-1-voorsprong in sets verspeeld te hebben.