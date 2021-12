Novak Djokovic doet vrijwel zeker toch niet mee aan het toernooi om de ATP Cup van volgende maand. Het lijkt daarmee uitgesloten dat de nummer één van de wereld daarna op de Australian Open wél van de partij is.

"Het is voor 99 procent zeker dat Novak niet meedoet aan de ATP Cup", laat Djokovic' management zaterdag aan Servische media weten. "Hij blijft voorlopig in eigen land trainen."

Begin deze maand meldde de organisatie van de ATP Cup nog dat Djokovic zou afreizen naar Sydney om met Servië mee te doen. Het landentoernooi eindigt vlak voor de Australian Open, dat op 17 januari begint.

Er is lange tijd onduidelijkheid over de deelname van Djokovic aan de Australian Open, waar hij titelverdediger is. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is het niet eens met de vaccinatieplicht voor deelnemers aan het toernooi.

Djokovic doet geheimzinnig over of hij gevaccineerd is en daardoor lijkt het erop dat de 34-jarige Serviër niet is ingeënt. In dat geval zou hij voor de ATP Cup een vrijstelling moeten krijgen om Sydney binnen te komen én veertien dagen in quarantaine moeten blijven.

De Australian Open-organisatie liet recent weten te betwijfelen of Djokovic meedoet. Djokovic' vader liet onlangs doorschemeren dat de kans groot is dat zijn zoon het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar links laat liggen.