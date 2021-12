Andy Murray heeft donderdag een wildcard ontvangen voor de Australian Open. De 34-jarige Schot is daardoor voor het eerst sinds 2019 present op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Murray is vijfvoudig finalist in Melbourne, maar behoort sinds de zomer van 2018 door tal van blessures niet meer tot de top honderd van de wereld. Momenteel staat hij 134e, wat niet voldoende is voor een rechtstreekse plaats in het hoofdtoernooi.

"Andy staat bekend om zijn vechtlust, passie en liefde voor het spel en ik ben verheugd om hem in januari weer in Melbourne te mogen verwelkomen", laat toernooidirecteur Craig Tiley op Twitter weten. "We kunnen niet wachten om je hier weer te zien."

Murray bereikte tussen 2010 en 2016 vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nooit. Wel zegevierde hij twee keer op Wimbledon en één keer op de US Open.

Een heupblessure leek in 2018 een einde te maken aan zijn loopbaan, maar de Schot keerde terug en won in 2019 het toernooi van Antwerpen. Zijn oude niveau haalde hij echter niet meer. Op Wimbledon reikte hij afgelopen zomer tot de derde ronde.

De Australian Open begint op 17 januari. Alle deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen COVID-19. Achter de deelname van titelverdediger Novak Djokovic - hij doet geheimzinnig over zijn vaccinatiestatus - staat nog altijd een vraagteken.