Het Nederlandse mannentennis leek een jaar geleden op sterven na dood, maar mede door de plotselinge doorbraak van Botic van de Zandschulp gloort er weer hoop aan de horizon. De 26-jarige Veenendaler over zijn plotselinge opmars in 2021, fouten uit het verleden en het nieuwe jaar. "Vroeger kon ik best wel laks zijn."

Over Botic van de Zandschulp Geboortedatum: 4 oktober 1995 (26 jaar)

Woonplaats: Veenendaal

ATP-ranking: 57

Beste Grand Slam-resultaat: Kwartfinales US Open

ATP-titels: 0

Twee weekjes vakantie, waarvan tien dagen in Dubai. Meer had Van de Zandschulp niet nodig om zich weer op te laden na het meest bizarre jaar uit zijn loopbaan. De Veenendaler liet alles rustig bezinken, maar was snel weer op zijn trainingsbaan in Amstelveen te vinden. Vorige week veroverde hij daar de Nederlandse titel.

"Ik ben iemand die het liefst bezig is en niet echt stil kan zitten", zegt Van de Zandschulp. "In Dubai heb ik alles wel een beetje op een rijtje kunnen zetten. Het was een geweldig seizoen en het is best wel bizar wat er allemaal is gebeurd. Je denkt er nog weleens aan, maar ik moet zeggen dat ik het ook snel heb geaccepteerd. Je moet ook gewoon weer door naar het volgende toernooi."

Het stoïcijnse en nuchtere karakter van Van de Zandschulp sijpelt onmiskenbaar door in zijn antwoorden. Dat hij in 2021 voor het eerst meedeed aan alle Grand Slam-toernooien, de kwartfinales van de US Open bereikte en de top honderd van de wereldranglijst binnenstormde, is op z'n minst bijzonder te noemen voor iemand die tot dit jaar nog nooit een ATP-wedstrijd won.

Een wat kritischere benadering zou zijn dat Van de Zandschulp eindelijk de potentie weet te benutten die een handjevol mensen jaren geleden al zag. "Ik kon vroeger best wel lui zijn", geeft hij ruiterlijk toe. "Ik had een lakse warming-up, een lakse coolingdown. Vooral het fysieke aspect heb ik een tijdje onderschat, terwijl ik nu weet dat het de basis is van alles."

"Daarnaast kon ik bij tegenslag snel bij de pakken neerzitten. Ik denk dat ik eind 2018, begin 2019 die knop heb omgezet. Sindsdien is die stijgende lijn er wel in gekomen. Nu ben ik veel professioneler. Mensen zeiden weleens tegen me dat ik dit niveau zou kunnen bereiken, maar ik had nooit het vertrouwen dat het kon. Ik denk dat ik dit jaar pas echt in mezelf ben gaan geloven."

Botic van de Zandschulp kende dit jaar zijn doorbraak. Botic van de Zandschulp kende dit jaar zijn doorbraak. Foto: Getty Images

'Medvedev is van andere orde dan Ruud of Schwartzman'

Op Roland Garros bewees Van de Zandschulp voor het eerst dat hij zich op het hoogste podium met de top kan meten door de Pool Hubert Hurkacz, op dit moment de nummer negen van de wereld, in vijf sets uit te schakelen. Enkele weken later liet de Nederlandse allrounder op Wimbledon zien óók op gras uit de voeten te kunnen, maar zijn piekmoment volgde op de US Open.

Van de Zandschulp plaatste zich als qualifier voor het hoofdtoernooi en bereikte ten koste van onder anderen Casper Ruud en Diego Schwartzman de laatste acht in New York. Het was voor het eerst sinds 2004 dat een Nederlandse man erin slaagde om de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi te halen. Na zeventien jaar kreeg Sjeng Schalken eindelijk een opvolger.

"Als iemand vorig jaar tegen me had gezegd dat ik de kwartfinales van de US Open zou halen, had ik direct gevraagd waar ik kon tekenen", zegt Van de Zandschulp, die op zijn persconferentie na het bereiken van de laatste acht aan buitenlandse journalisten moest uitleggen hoe je zijn naam uitspreekt. 'Its tough, hè?", zei hij met een glimlach toen een verslaggever bleef worstelen met de uitspraak.

"Opeens weten een stuk meer mensen wie je bent. De aandacht was af en toe wel een beetje wennen, maar je weet ook dat het erbij hoort. In de VS is het nog iets gekker dan in Nederland. Sport is daar zó groot. Je hebt het gevoel alsof heel het land bezig is met een toernooi als de US Open. Dat vind ik juist wel mooi."

De latere winnaar Daniil Medvedev maakte in de kwartfinales een einde aan het Amerikaanse sprookje van Van de Zandschulp, die in het Arthur Ashe Stadium wel knap een set van hem afsnoepte. Het was de enige set die Medvedev in het hele toernooi verloor. "Medvedev is wel een ander niveau dan Ruud of Schwartzman. En dan staat Novak Djokovic daar misschien nog boven, dus dat zegt genoeg. Maar het is heel mooi om je met die mannen te kunnen meten."

Van de Zandschulp wil snel naar top 50 wereldranglijst

Met een nieuwe status - Van de Zandschulp steeg in één jaar 99 plekken en is nu de mondiale nummer 57 - begint de kopman van het Nederlandse tennis begin januari in Australië aan het nieuwe tennisjaar. Met vanaf 4 januari eerst het ATP-toernooi in Melbourne en daarna al de Australian Open (17-30 januari).

Waar vorig jaar vrijwel niets van hem werd verwacht, rekent de Nederlandse tennisliefhebber nu stiekem op minstens een herhaling van dit jaar. De broodnuchtere Veenendaler laat zich niet snel gek maken, wetende dat 2022 voor hem een compleet ander jaar wordt.

"Ik ga vooral ATP-toernooien spelen en daardoor zou het kunnen dat ik tot minder wedstrijden kom. Bij een pittige loting kan je in de eerste ronde verliezen. Het is dus vooral afwachten hoe ik daarmee omga. Het doel op de korte termijn is om de top vijftig van de wereldranglijst te bereiken. En daarna zien we wel weer verder."