Rafael Nadal is besmet geraakt met het coronavirus. De Spaanse toptennisser maakte afgelopen week in Abu Dhabi zijn rentree na maandenlang blessureleed.

"Hallo allemaal. Ik wil melden dat ik bij thuiskomst in Spanje vanuit Abu Dhabi positief ben getest op COVID-19 bij een PCR-test", schrijft Nadal maandag op Twitter. "Mijn testresultaten afgelopen weekend waren nog negatief."

Nadal heeft milde symptomen en zal de komende periode in thuisisolatie doorbrengen. "Ik voel me wat onaangenaam, maar ik hoop dat het snel zal verbeteren."

De Spanjaard speelde in Abu Dhabi twee demonstratieduels, nadat hij sinds augustus door een voetblessure aan de kant had gestaan. De voormalig nummer één van de wereld verloor van zowel van Andy Murray als van Denis Shapovalov. Na die verliespartijen zei Nadal dat zijn deelname aan de Australian Open in januari nog niet vaststaat. Hij hoopt nog steeds naar Australië af te kunnen reizen, maar dan moet zijn fysieke staat wel verbeteren.

De coronabesmetting verandert dat voornemen vooralsnog niet. "Ik moet flexibel zijn en zal alle opties analyseren. Ik houd jullie op de hoogte van beslissingen over mijn toekomstige toernooien."

Nadal heeft in zijn carrière twintig Grand Slams gewonnen en deelt daarmee het record met Novak Djokovic en Roger Federer. De Zwitser moet de Australian Open laten schieten wegens een knieblessure, de Serviër staat ondanks onduidelijkheid over zijn vaccinatiestatus (een inenting is een voorwaarde voor deelname) wel op de deelnemerslijst van de organisatie.