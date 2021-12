De soap rond Peng Shuai heeft zondag weer een bizarre ontwikkeling gekregen. De tennisster heeft bij een interview met een Chinese krant uit Singapore ontkend dat ze de voormalig Chinese vicepremier Zhang Gaoli heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

Peng kwam in november in het nieuws omdat ze Zhang op het Chinese sociale medium Weibo had beschuldigd van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de 35-jarige tennisster werd sindsdien mondjesmaat wat vernomen.

Veel prominenten uit de tenniswereld, onder wie Serena Williams en Novak Djokovic, uitten vervolgens hun zorgen over de situatie van Peng. Tennisbond WTA besloot zelfs om volgend jaar geen toernooien in China te organiseren zolang er geen duidelijkheid is over Peng, die niet meer in vrijheid zou leven.

Ruim een maand later ontkent Peng de eerdere beschuldigingen in een kort interview dat is gepubliceerd in Lianhe Zaobao, de grootste Chineestalige krant van Singapore. "Ten eerste wil ik een heel belangrijk punt benadrukken: ik heb nooit iets gezegd of geschreven waarin ik iemand beschuldig van seksueel misbruik."

Ook ontkende Peng, die tijdens het interview gehuld was in een ski-jack met China als opdruk, dat ze beperkt is in haar doen en laten. "Waarom zou dat het geval zijn? Ik ben altijd heel vrij geweest." Daarnaast zei ze dat ze "geheel uit vrije wil" een e-mail heeft gestuurd naar de WTA, waarin ze meldde dat het goed met haar gaat.

Het interview werd afgenomen tijdens een langlaufevenement in Sjanghai. Eerder op de dag verscheen al beeldmateriaal van Peng op die plek. Een journalist van een Chinees staatsmedium postte een nieuwe video en foto's van de tennisster. Op de video van zeven seconden voert ze een gesprek met ex-basketbalvedette Yao Ming. Op de foto's poseert ze met Xu Lijia en Wang Liqin, twee andere Chinese sportpersoonlijkheden.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet om de video van Peng Shuai te bekijken.