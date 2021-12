Botic van de Zandschulp heeft zondag in Amstelveen de Nederlandse titel veroverd. De Veenendaler had in de finale drie sets nodig om Gijs Brouwer te verslaan.

De 26-jarige Van de Zandschulp, die dit jaar op geklommen tot de 57e plaats op de wereldranglijst, had het niet makkelijk met Brouwer. De topfavoriet verloor de eerste set, maar herstelde daarna de schade: 3-6, 7-5 en 6-4.

De als eerste geplaatste Van de Zandschulp pakte zijn tweede Nederlandse titel. Vijf jaar geleden versloeg hij Robin Haase in de finale in Rotterdam. "Toen was ik de underdog, nu was ik als eerste geplaatst en verwachtten mensen van me dat ik het toernooi zou gaan winnen. Maar dat is lastiger dan het lijkt", zei hij.

Het NK werd gespeeld op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Publiek was daar vanwege de coronamaatregelen niet welkom. Van de Zandschulp vliegt over een week naar Australië, waar hij zich op twee ATP-toernooien gaat voorbereiden op de Australian Open. De Nederlands kampioen is vanwege zijn positie op de mondiale ranglijst rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

"Dit is een mooi begin van het seizoen", aldus Van de Zandschulp, die in de halve finales titelverdediger Jelle Sels had verslagen (5-7, 6-3 en 6-3). Vorig jaar moest Van de Zandschulp in de NK-finale tegen Sels geblesseerd opgeven.