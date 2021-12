Rafael Nadal twijfelt nog of hij volgende maand meedoet aan de Australian Open. De 35-jarige Spanjaard maakte deze week na langdurige afwezigheid zijn officieuze rentree.

"Het idee is om naar Australië te gaan en daar mijn best te doen", zei Nadal, die op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi voor het eerst speelde sinds een slepende voetblessure. "Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen."

"Ik moet met mijn team praten. Het is zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld", aldus Nadal.

Nadal verloor in Abu Dhabi van de Schotse routinier Andy Murray en van het Canadese talent Denis Shapovalov. "Ik heb in beide partijen kansen gehad, dat is positief", vond de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

"Ik heb dit proces in mijn carrière helaas al vaak doorgemaakt. Ik moet trainen en helemaal fit worden om dit te volbrengen. Ik heb er vertrouwen in dat ik weer helemaal terugkom", zei Nadal.

Nadal heeft nog steeds passie en motivatie

Door zijn blessure is de Spanjaard afgezakt naar de zesde plek op de wereldranglijst. "Ik speel niet meer voor het geld of gewoon voor de lol, ik tennis omdat ik mijn doelen wil bereiken. De motivatie en passie zijn nog steeds aanwezig."

De Australian Open begint op 17 januari. Nadal deelt met twintig Grand Slam-titels het record met Roger Federer en Novak Djokovic. Federer ontbreekt vanwege een knieoperatie in Melbourne.

Van Djokovic, de nummer één van de wereld, is het nog steeds onzeker of hij meedoet aan de Australian Open vanwege onduidelijkheid over zijn vaccinatiestatus. Alleen tennissers die zijn gevaccineerd tegen COVID-19 mogen het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar spelen. De Serviër staat wel op de voorlopige deelnemerslijst.