Rafael Nadal heeft vrijdag na een afwezigheid van ruim vier maanden zijn rentree op de tennisbaan gemaakt. De Spanjaard, die kampte met een zware voetblessure, speelde in Abu Dhabi een demonstratiepartij tegen Andy Murray en verloor die in twee sets: 3-6 en 5-7.

Nadal, die op voorhand weinig verwachtingen van zijn niveau had, begon zijn eerste twee servicebeurten hoopvol met een lovegame. De Spanjaard kon dat niveau niet vasthouden en verloor bij een stand van 2-2 drie games op rij.

In de tweede set hield Nadal langer stand en brak Murray de voormalige nummer één van de wereld pas in de elfde game. De Schot besliste de partij op zijn tweede matchpoint. Murray neemt het in de finale van het demonstratietoernooi op tegen de Rus Andrey Rublev.

De 35-jarige Nadal speelde tegen Murray zijn eerste partij sinds augustus. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar raakte zwaar geblesseerd aan zijn voet en moest zich afmelden voor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open.

Nadal zal in januari in Melbourne zijn rentree op de ATP Tour maken. Later die maand wil hij op de Australian Open een gooi doen naar zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij Novak Djokovic en Roger Federer zou overtreffen. Met twintig majortitels deelt hij het record momenteel met Djokovic en Federer.