Rafael Nadal staat vrijdag voor het eerst sinds vier maanden weer op de tennisbaan. De Spanjaard speelt in Abu Dhabi een demonstratiepartij tegen een andere voormalig nummer één van de wereld: Andy Murray.

De 35-jarige Nadal kwam sinds augustus niet meer in actie door een voetblessure. "Ik voel me nu veel beter, anders was ik hier natuurlijk niet geweest."

"Het zal niet makkelijk zijn om weer op mijn oude niveau terug te keren. Ik speel hier zonder verwachtingen. Het enige doel hier is om weer voor publiek te spelen, mezelf te meten met topspelers en genieten", zei de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Nadal hoopt vooral dat zijn voet pijnvrij blijft. "Om eerlijk te zijn is het echt een zware periode voor me geweest. Het belangrijkste is nu dat mijn voet steeds beter wordt."

Nadal en Murray vijf jaar geleden voor het laatst tegen elkaar

Behalve Nadal kampte ook Murray de laatste jaren veelvuldig met fysieke ongemakken. Het is daardoor de eerste keer sinds 2016 dat de twee topspelers tegenover elkaar staan.

"Dat is behoorlijk lang geleden", vindt de 34-jarige Schot. "Het laat zien dat ik de afgelopen jaren met blessures heb geworsteld en dat hij recentelijk ook zijn lichamelijke klachten heeft gekend."

"Ik kijk er erg naar uit om tegen Nadal te spelen. Het is al die jaren mijn grootste motivatie geweest om het tegen de echte toppers op te nemen. Hopelijk kunnen we er als twee oudjes een mooie partij van maken."

Nadal vertrekt al vroeg naar Australië

Nadal zal in januari in Melbourne zijn rentree in de ATP Tour maken. Later die maand wil hij op de Australian Open een gooi doen naar zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij mederecordhouders Novak Djokovic en Roger Federer zou overtreffen.

"Ik ben echt aan het knokken om op tijd klaar te zijn voor dat toernooi. Ik voel me gezond en hoop op hoog niveau te kunnen spelen in Australië", vertelde de Spanjaard.

"Thuis heb ik met hoge intensiteit kunnen trainen. Ik heb veel aan mijn fitheid gewerkt. Ik ga twintig dagen voor de Australian Open al naar Australië om daar verder te kunnen trainen."

De demonstratiepartij tussen Nadal en Murray begint vrijdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).