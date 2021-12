Oud-tennisster Kiki Bertens is geslaagd voor haar opleiding tot tenniscoach. Ook onder anderen de nog actieve Robin Haase en Arantxa Rus namen vrijdag hun diploma in ontvangst.

Bertens, Haase en Rus slaagden voor de C-opleiding, die hen het recht geeft om op internationaal niveau topspelers te begeleiden. Ook oud-speelster Michaëlla Krajicek en de nog actieve Demi Schuurs, Matwé Middelkoop en Igor Sijsling haalden het diploma, net als Elise Tamaëla, die de laatste jaren van haar carrière Bertens al coachte.

Volgens de KNLTB is Nederland een aantal topcoaches rijker. "Met de kennis en ervaring die deze spelers al hebben, zijn ze een aanwinst voor het Nederlandse tennislandschap", aldus de tennisbond.

De 29-jarige Bertens, de voormalige nummer vier van de wereld, nam afgelopen zomer na de Olympische Spelen afscheid als prof. Ze is inmiddels zwanger en verwacht in april haar eerste kind.

Haase (34) was jarenlang de beste Nederlandse tennisser bij de mannen, maar is inmiddels afgezakt naar de 225e plek op de wereldranglijst. Rus (30) is na het afscheid van Bertens de hoogstgeplaatste Nederlandse op de WTA-ranglijst. Ze staat momenteel 63e.