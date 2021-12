Rafael Nadal heeft het toernooi van Melbourne begin januari uitgekozen voor zijn rentree. De Spaanse toptennisser kwam door een voetblessure sinds begin augustus niet meer in actie.

Tussen 16 en 18 december zal Nadal eerst nog deelnemen aan een demonstratie-evenement in de Verenigde Arabische Emiraten. Het toernooi in Melbourne wordt zijn eerste optreden op de ATP Tour in vijf maanden tijd.

Nadal is door zijn blessure afgezakt naar de zesde plaats op de wereldranglijst. Hij speelt het toernooi ter voorbereiding op de Australian Open, die van 17 tot en met 30 januari eveneens in Melbourne wordt gehouden.

De 35-jarige Spanjaard staat net als Novak Djokovic en Roger Federer op twintig Grand Slam-titels. Federer is niet op tijd hersteld van een knieblessure om mee te kunnen aan de Australian Open, titelverdediger Djokovic staat wel op de deelnemerslijst.

De Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor, respectievelijk 57e en 65e op de mondiale ranglijst, zullen ook in actie komen op het ATP-toernooi in Melbourne. Naast Nadal zijn Kei Nishikori, Kevin Anderson en Grigor Dimitrov de meest aansprekende deelnemers.

Ashleigh Barty maakt na vier maanden haar rentree. Ashleigh Barty maakt na vier maanden haar rentree. Foto: Getty

Barty maakt rentree in Adelaide

Bij het toernooi van Adelaide maakt Ashleigh Barty haar rentree op de WTA Tour. De nummer één van de wereld bij de vrouwen kwam begin september op de US Open voor het laatst in actie en beëindigde daarna wegens oververmoeidheid haar seizoen.

Ook veel andere topspeelsters kiezen voor het toernooi in Adelaide (10-16 januari) in de aanloop naar de Australian Open. Van de tennissters uit de top tien van de mondiale ranglijst ontbreekt alleen Anett Kontaveit uit Estland (zevende) op de deelnemerslijst. De Poolse Iga Swiatek, de nummer negen van de wereld, verdedigt tussen 2 en 9 januari haar titel in de Australische stad.