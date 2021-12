Toernooidirecteur Nicolas Mahut heeft Peng Shuai donderdag in een video uitgenodigd om zondag de prijs uit te reiken aan de winnaar van het (kleine) WTA-toernooi in het Franse Angers. Mahut, die zelf ook nog actief is, wil op die manier de Chinese tennisster steunen.

"Iedereen is in orde voor de eerste editie van dit toernooi, maar één persoon is er niet: Peng Shuai", zei Mahut, die zich vervolgens richtte tot de Chinese. "Je bent deze week niet op de baan, dus ik zou je willen uitnodigen om zondag de prijs uit te reiken aan de winnaar in mijn stad. Peng Shuai, we wachten op je."

De 35-jarige Peng zorgde begin november voor opschudding door voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo te beschuldigen van seksueel misbruik. Het bericht werd snel verwijderd. Sindsdien wordt mondjesmaat iets van Peng vernomen.

Veel prominenten, onder wie Serena Williams en Novak Djokovic, uitten vervolgens hun zorgen over de situatie van Peng. Er werden vrijwel alleen beelden van haar verspreid door de staatsmedia. Wel had het internationaal olympisch comité (IOC) twee keer telefonisch contact met haar.

De WTA besloot naar aanleiding van de situatie van Peng om volgend jaar geen toernooien in China te organiseren zolang er geen duidelijkheid is. Op de kalender voor het eerste half jaar van 2022 ontbreekt het WTA-toernooi van Shenzhen.