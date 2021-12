Oud-tennisster Amélie Mauresmo gaat aan de slag als toernooidirecteur van Roland Garros. De Française is de eerste vrouw ooit die eindverantwoordelijke wordt van het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 42-jarige Mauresmo is de opvolger van de 56-jarige Guy Forget, die sinds 2016 directeur was van Roland Garros. Zijn verbintenis loopt nog door tot en met 31 december, maar wordt niet verlengd.

Met Mauresmo kiest de Franse tennisbond opnieuw voor een oud-tennisser. De voormalige nummer één van de wereld schreef in 2006 de Australian Open én Wimbledon op haar naam. In 1999 verloor ze de finale van de Australian Open. Op Roland Garros kwam ze nooit verder dan de kwartfinales.

Mauresmo veroverde in haar loopbaan 25 WTA-titels en won in 2003 met Frankrijk de Fed Cup (nu Billie Jean King Cup). De voormalig toptennisster zette in 2009 op dertigjarige leeftijd een punt achter haar loopbaan.

"Ik ben heel erg trots dat ik de nieuwe directeur van Roland Garros ben", zegt Mauresmo. "Ik heb duidelijke ambities in deze functie en zal die najagen met dezelfde passie die me altijd heeft gedreven."

Roland Garros staat volgend jaar van 16 mei tot 5 juni op het programma (inclusief kwalificatietoernooi).